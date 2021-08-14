Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття журналіста на акції біля ОП

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. За фактом нанесення тілесних ушкоджень журналісту на столичному Печерську відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби поліції Києва.

Під час сьогоднішньої акції на вулиці Банковій група чоловіків перешкоджала професійній діяльності одного із представників ЗМІ та побили його. Наразі поліцейські встановлюють осіб зловмисників. 

Правоохоронці повідомили, що до Печерського управління поліції з заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження. 
Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення причетних осіб. 

Контекст

Сьогодні, 14 серпня, представники Національного корпусу планували проведення мітингу під стінами Офісу Президента. З собою вони несли автомобільні покришки, в частини учасників були закриті обличчя.

На підході до ОПУ правоохоронці повідомили про необхідність проходження поверхневого огляду для виявлення небезпечних речей. Мітингувальники вкрай негативно відреагували на це. Після цього почалися заворушення і в бік правоохоронців полетіли димові шашки, каміння та покришки. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ. Після цього колонна мітингувальників рушила до будинку де мешкає глава держави. Менше ніж за дві години після сутичок мітинг завершився.

Міністра внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що події, в результаті яких постраждало 8 правоохоронців, будуть розслідуватися. Він також наголосив, що виступає за мирні зібрання громадян, право на які гарантоване Конституцією.

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