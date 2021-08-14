Монастирський: кожен громадянин може реалізувати своє право на участь у мирних мітингах, але без бійок та кровопролиття

Він наголосив, що Конституція гарантує право громадян на мирний протест.

“Поліція та Національна гвардія сьогодні зробили все можливе для того, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право, передбачене 39 статтею Основного Закону. (...)

Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття”, — наголосив міністр.

Він розповів про ситуацію, що склалася на мітингу.

“Для забезпечення безпеки як мітингувальників, так і правоохоронців, було прийнято рішення проводити поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів — зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо.

Однак мітингарі відмовилися проходити таку перевірку, і замість того, щоб виконати законні вимоги поліції, почали проривати кордони правоохоронців, в результаті чого 8 правоохоронців отримали травми та опіки”, — повідомив Монастирський.

Міністр також наголосив, що кожен, хто пройшов би поверхневу перевірку, був би допущений до площі перед Офісом Президента і про це завчасно були попереджені мітингувальники.

“За фактом нанесення тілесних ушкодженнь співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої Законом.

Будь-які насильницькі дії, як щодо інших участників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними!

Щиро дякую співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам та медикам за Вашу роботу з організації безпеки під час проведення сьогоднішніх масових заходів. Ви всі — молодці!”, — написав глава МВС.

Нагадаємо, представники Національного корпусу планували проведення мітингу під стінами Офісу Президента. З собою вони несли автомобільні покришки, в частини учасників були закриті обличчя.

На підході до ОПУ правоохоронці повідомили про необхідність проходження поверхневого огляду для виявлення небезпечних речей. Мітингувальники вкрай негативно відреагували на це. Після цього почалися заворушення і в бік правоохоронців полетіли димові шашки, каміння та покришки. Правоохоронці змушені були застосувати сльозогінний газ. Після цього колонна мітингувальників рушила до будинку де мешкає глава держави. Менше ніж за дві години після сутичок мітинг завершився.