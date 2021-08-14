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Монастырский: каждый гражданин может реализовать свое право на участие в мирных митингах, но без драк и кровопролития

Монастырский: каждый гражданин может реализовать свое право на участие в мирных митингах, но без драк и кровопролития

Киев  •  УНН

 • 32986 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Об этом, комментируя ситуацию с сегодняшним митингом, написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.

Он подчеркнул, что Конституция гарантирует право граждан на мирный протест.

“Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного Закона. (...)

Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития ”, - подчеркнул министр.

Он рассказал о ситуации, сложившейся на митинге.

“Для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов — оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ.

Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги”, - сообщил Монастырский.

Министр также отметил, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом Президента и об этом заблаговременно были предупреждены митингующие.

“По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом.

Любые насильственные действия, как насчет других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!

Спасибо сотрудникам Национальной полиции, военнослужащим Национальной гвардии, спасателям и медикам за Вашу работу по организации безопасности во время проведения сегодняшних массовых мероприятий. Вы все — молодцы!”, - написал глава МВД.

Напомним, представители Национального корпуса планировали проведение митинга под стенами Офиса Президента. С собой они несли автомобильные покрышки, у части участников были закрыты лица.

На подходе к ОПУ правоохранители сообщили о необходимости прохождения поверхностного осмотра для выявления опасных вещей. Митингующие крайне негативно отреагировали на это. После этого начались беспорядки и в сторону правоохранителей полетели дымовые шашки, камни и покрышки. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. После этого колонна митингующих двинулась к дому где живет глава государства. Меньше чем через два часа после столкновений митинг завершился.

Украинские Национальные Новости

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