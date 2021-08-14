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Мітинг під ОП: представники Нацкопусу різко відреагували на вимогу поліції пройти перевірку на наявність небезпечних предметів

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Учасники мітингу, що був запланований на сьогодні під Офісом Президента, бурхливо відреагували на вимогу правоохоронців пройти поверхневий огляд на наявність у них небезпечних предметів. Реакцію видно навіть на відео, яке розповсюджене самими представниками Національного корпусу, повідомляє УНН.

Після заклику правоохоронців пройти поверхневий огляд, адже тільки після цього можливий вільний прохід учасників акції протесту до Офісу Президента, мітингувальники почали кричати, виражаючи незгоду. Дехто з мітингувальників вирішив розвернутися та піти, однак не всі і саме після цього сталися сутички з поліцією: в бік правоохоронців полетіли автомобільні покришки, каміння. Правоохоронці у відповідь застосували засоби поліцейського примусу, зокрема, сльозогінний газ.

Пізніше сторони відступили і наразі мітингувальники відійшли далі від Офісу Президента та, ймовірно, рушили до помешкання глави держави.

Як повідомляв УНН, в результаті сутичок, що сталися після невиконання законних вимог правоохоронців про огляд, постраждали 7 поліцейських та нацгвардійців. В МВС закликали мітингувальників дотримуватися закону та пояснили, що особи, які пройдуть огляд на наявність небезпечних предметів можуть бути допущені під стіни ОПУ.

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