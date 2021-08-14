МВС: маніфестанти спровокували сутички під ОП

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Учасники акції протесту, яка запланована під стінами Офісу Президента, відмовилися проходити відповідну перевірку перед початком акції та спровокували сутички. Про це, коментуючи ситуацію, заявив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, повідомляє УНН.

Цитата:

“Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували сутички із силами правопорядку. Вони змушені були застосувати поліцейські заходи примусу”, — пояснив Шевченко.

Він додав, що кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів буде вільно пропущений на площу перед Офісом Президента.

Контекст

Сьогодні, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами.
Раніше представники Нацкорпусу повідомили, що мета акції протест проти політичних репресії та поступок щодо ОРДЛО.

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