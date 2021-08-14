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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 19591 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 141825 просмотра

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МВД: манифестанты спровоцировали столкновения под ОП

МВД: манифестанты спровоцировали столкновения под ОП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Участники акции протеста, проведение которой запланированно под стенами Офиса Президента, отказались проходить соответствующую проверку перед началом акции и спровоцировали столкновения. Об этом, комментируя ситуацию, заявил представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, сообщает УНН.

Цитата:

"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения", - пояснил Шевченко.

Он добавил, что каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов будет свободно пропущен на площадь перед Офисом Президента.

Контекст

Сегодня, в 13 часов, представители "Национального корпуса" отправились под ОП для проведения акции протеста. С собой митингующие имели автомобильные шины, отдельные участники акции прятали лица под банданами.

Ранее представители Нацкорпуса сообщили, что цель акции протест против политических репрессий и уступок по ОРДЛО.

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