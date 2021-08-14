У сутичках під ОП постраждали поліцейські

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“Учасники акцій протесту на Банковій не підкорилися законній вимозі поліції пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і і спровокували сутички із силами правопорядку, використовуючи сльозогінний газ, шини та інші предмети. Поліція і НГУ були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, зокрема із застосуванням спецзасобів. Внаслідок сутички 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна”, — повідомив Шеченко.

В МВС України закликали всіх учасників акції дотримуватися порядку, протестувати мирно і наголосили: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів міг бути вільно пропущений на площу перед ОПУ.

Контекст

Сьогодні, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.

Раніше представники Нацкорпусу повідомили, що мета акції протест проти політичних репресії та поступок щодо ОРДЛО.