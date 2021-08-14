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Актуальное
Полиция открыла уголовное производство по факту избиения журналиста на акции у ОП

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения журналиста на акции у ОП

Киев  •  УНН

 • 26889 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. По факту нанесения телесных повреждений журналисту на столичном Печерске открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы полиции Киева.

Во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности одного из представителей СМИ и избили его. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Правоохранители сообщили, что в Печерский управления полиции с заявлением о правонарушениях обратился журналист. Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения.
Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц.

Контекст

Сегодня, 14 августа, представители Национального корпуса планировали проведение митинга под стенами Офиса Президента. С собой они несли автомобильные покрышки, у части участников были закрыты лица.

На подходе к ОПУ правоохранители сообщили о необходимости прохождения поверхностного осмотра для выявления опасных предметов. Митингующие крайне негативно отреагировали на это. После чего начались беспорядки и в сторону правоохранителей полетели дымовые шашки, камни и покрышки. Правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. После этого колонна митингующих двинулась к дому где живет глава государства. Меньше чемчерез два часа после столкновений митинг завершился.

Министра внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что события, в результате которых пострадали 8 правоохранителей, будут расследоваться. Он также отметил, что выступает за мирные собрания граждан, право на которые гарантировано Конституцией.

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