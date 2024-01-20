По всій Україні повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про зліт ворожого МіГ
Київ • УНН
По всій Україні повітряна тривога після виявлення зльоту ворожого МіГ-31К
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт ворожого МіГ-31К, пише УНН.
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Повітряну тривогу оголошено у всіх областях.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Зазначимо, МіГ-31К - носій ракет "Кинджал".
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