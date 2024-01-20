По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
  •  145648 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  133866 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  142322 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  156841 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  165375 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  159100 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  156632 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  161614 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ

По всей Украине воздушная тревога после обнаружения взлета вражеского МиГ-31К.

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По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ

Российские хакеры атаковали Microsoft: взломали корпоративную почту сотрудников корпорации

Хакерская группировка, поддерживаемая россией и известная как Midnight Blizzard или Nobelium, взломала небольшой процент корпоративных электронных почтовых ящиков компании Microsoft. Microsoft заблокировала доступ злоумышленников, уверяя, что инцидент не связан с какими-либо уязвимостями в их продуктах или услугах.

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Российские хакеры атаковали Microsoft: взломали корпоративную почту сотрудников корпорации

В Черкасском районе ночью предварительно уничтожен вражеский дрон - ОВА

Над Черкасской областью в Украине был уничтожен вражеский беспилотник, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

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В Черкасском районе ночью предварительно уничтожен вражеский дрон - ОВА

Над Одесской областью ночью сбили вражеский дрон - Кипер

Российские войска ночью использовали беспилотники для атаки на Украину, один из них был сбит над Одесской областью, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Над Одесской областью ночью сбили вражеский дрон - Кипер

Российские оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

Как сообщается, российские войска повторно заминировали периметр Запорожской атомной электростанции.

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Российские оккупанты снова заминировали Запорожскую АЭС - МАГАТЭ

В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА

Запущенные рф ударные беспилотники типа "шахед" были успешно нейтрализованы украинскими силами противовоздушной обороны в Хмельницкой области. Жертв среди населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

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В Хмельницкой области ночью обезвредили три вражеских "шахеда" - ОВА

В Украине нет дефицита электроэнергии, из ремонта вышел блок ТЭС - Минэнерго

В Украине после длительного ремонта вернулся к работе энергоблок ТЭС, который добавит 160 дополнительных МВт мощности в энергосистему страны. Дефицита электроэнергии нет.

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В Украине нет дефицита электроэнергии, из ремонта вышел блок ТЭС - Минэнерго

Армия рф на Запорожье нанесла 70 ударов: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 20 дроновых атак

Российские войска атаковали 15 населенных пунктов в Запорожской области Украины, нанеся 70 ударов, в том числе 20 с помощью беспилотников, сообщил Юрий Малашко, глава Запорожской областной военной администрации. Поступило 8 сообщений о разрушении имущества, но жертв нет.

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Армия рф на Запорожье нанесла 70 ударов: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 20 дроновых атак

Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов

Бойцы РДК провели рейд в брянской области рф 18 января, уничтожив УРАЛ 4320 и личный состав противника.

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Рейд РДК в брянскую область: уничтожен УРАЛ оккупантов

Купянск утром обстреляли россияне: один из снарядов не разорвался, его обнаружили на крыше

Российские войска обстреляли город Купянск в Харьковской области Украины, повредив жилой дом.

Война •   •  20994 просмотра
Купянск утром обстреляли россияне: один из снарядов не разорвался, его обнаружили на крыше