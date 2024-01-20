По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о взлете вражеского МиГ

Армия рф на Запорожье нанесла 70 ударов: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 20 дроновых атак

Российские войска атаковали 15 населенных пунктов в Запорожской области Украины, нанеся 70 ударов, в том числе 20 с помощью беспилотников, сообщил Юрий Малашко, глава Запорожской областной военной администрации. Поступило 8 сообщений о разрушении имущества, но жертв нет.