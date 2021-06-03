Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - ОГПУ

Цитата

“Що стосується плівок з розслідувань, чи є вони в кримінальних провадженнях? Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях....Там три епізоди”, — сказала Венедіктова.

За її словами, розслідування по епізодах, про які йдеться в плівках почалися ще до публікації цих записів.

“По першому епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод — це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми будемо рухатися по трубі, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій — це вугілля,там теж є провадження від квітня 2021 року”, — розповіла Венедіктова.

Доповнення

Так, в середині травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука.

Спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що справжність матеріалів розслідування ЗМІ про діяння Віктора Медведчука в період 2014-2018 років зараз перевіряють експерти.



Що було раніше

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.

На нього надягли електронний браслет.

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.