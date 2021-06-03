Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - ОГПУ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 27887 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 102851 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 146514 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 130520 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 137308 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 96992 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 82046 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 183523 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88495 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 278205 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.5м/с
85%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 56228 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 64692 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 19898 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 28659 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 45191 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 149418 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 183541 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 278224 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 445937 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 432251 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 4918 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 32482 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37966 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38413 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39409 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - ОГПУ

Київ • УНН

 • 15879 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Опубліковані журналістами записи розмов народного депутата України “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука є у кримінальних провадженнях проти нардепа. У записах йдеться про три епізоди, які розслідуються. Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі програми “Право на владу”, передає кореспондент УНН.

Плівки з розмовами Медведчука є в кримінальних провадженнях - ОГПУ

Цитата

“Що стосується плівок з розслідувань, чи є вони в кримінальних провадженнях? Так, звичайно вони є в кримінальних провадженнях....Там три епізоди”, — сказала Венедіктова.

За її словами, розслідування по епізодах, про які йдеться в плівках почалися ще до публікації цих записів.

“По першому епізоду ви вже бачите людину в браслеті, тобто ми відреагували. Другий епізод — це труба. Рік тому ми сиділи і планували, як ми будемо рухатися по трубі, це велика системна робота. Ви плівки зараз почули, а працювати ми почали рік тому. Третій — це вугілля,там теж є провадження від квітня 2021 року”, — розповіла Венедіктова.

Доповнення

Так, в середині травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука.

Спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що справжність матеріалів розслідування ЗМІ про діяння Віктора Медведчука в період 2014-2018 років зараз перевіряють експерти.


Що було раніше

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.

На нього надягли електронний браслет.

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,593.45