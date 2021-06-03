Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - ОГПУ

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“Что касается пленок по расследованию, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных процессах .... Там три эпизода”, — сказала Венедиктова.

По ее словам, расследование по эпизодам, о которых говорится в пленках начались еще до публикации этих записей.

“По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод — это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий — это уголь, там тоже есть производства от апреля 2021 года”, — рассказала Венедиктова.

Дополнение

Так, в середине мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука.

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что подлинность материалов расследования СМИ о деяниях Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов сейчас проверяют эксперты.

Что было раньше

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.

На него надели электронный браслет.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко через финансирование терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.