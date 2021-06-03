Пленки с разговорами Медведчука есть в уголовных производствах - ОГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Опубликованные журналистами записи разговоров народного депутата Украины “Оппозиционный платформы — За жизнь” Виктора Медведчука есть в уголовных производствах против нардепа. В записях говорится о трех эпизодах, которые расследуются. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире программы “Право на власть”, передает корреспондент УНН.
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“Что касается пленок по расследованию, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных процессах .... Там три эпизода”, — сказала Венедиктова.
По ее словам, расследование по эпизодам, о которых говорится в пленках начались еще до публикации этих записей.
“По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод — это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий — это уголь, там тоже есть производства от апреля 2021 года”, — рассказала Венедиктова.
Дополнение
Так, в середине мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором представили десятки записей с голосом якобы Виктора Медведчука.
Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что подлинность материалов расследования СМИ о деяниях Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов сейчас проверяют эксперты.
Что было раньше
Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.
На него надели электронный браслет.
Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко через финансирование терроризма.
Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.