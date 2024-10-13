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Планували перепливти Тису: чотирьох чоловіків затримали біля кордону з Угорщиною

Київ • УНН

 • 35659 перегляди

На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон з Угорщиною, перепливши річку Тису. Затримані заплатили переправникам від 6,5 до 13 тисяч доларів за спробу.

Планували перепливти Тису: чотирьох чоловіків затримали біля кордону з Угорщиною

Чотирьох порушників, які опівночі планували перепливати Тису, затримали за 100 метрів від кордону на Закарпатті. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, пише УНН.

Деталі

За словами прикордонників, людей біля держрубежу помітив наряд відділу "Вилок" Мукачівського загону. За 100 метрів від кордону їх затримали. Двоє чоловіків виявилися жителями Івано-Франківської області, ще двоє – жителі Житомирщини та Закарпаття.

Зі слів затриманих, за свою "мандрівку" двоє з них віддали переправникам 6,5 та 8 тисяч доларів, ще двоє мали заплатити по 13 тисяч доларів. За ці кошти ділки запевнили своїх клієнтів, що вони зможуть безперешкодно потрапити в Угорщину.

Стосовно усіх затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон11.10.24, 02:18 • 19670 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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