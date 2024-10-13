Планували перепливти Тису: чотирьох чоловіків затримали біля кордону з Угорщиною
Київ • УНН
На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон з Угорщиною, перепливши річку Тису. Затримані заплатили переправникам від 6,5 до 13 тисяч доларів за спробу.
Чотирьох порушників, які опівночі планували перепливати Тису, затримали за 100 метрів від кордону на Закарпатті. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, пише УНН.
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За словами прикордонників, людей біля держрубежу помітив наряд відділу "Вилок" Мукачівського загону. За 100 метрів від кордону їх затримали. Двоє чоловіків виявилися жителями Івано-Франківської області, ще двоє – жителі Житомирщини та Закарпаття.
Зі слів затриманих, за свою "мандрівку" двоє з них віддали переправникам 6,5 та 8 тисяч доларів, ще двоє мали заплатити по 13 тисяч доларів. За ці кошти ділки запевнили своїх клієнтів, що вони зможуть безперешкодно потрапити в Угорщину.
Стосовно усіх затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон11.10.24, 02:18 • 19670 переглядiв