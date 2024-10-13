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Планировали переплыть Тису: четырех мужчин задержали возле границы с Венгрией

Планировали переплыть Тису: четырех мужчин задержали возле границы с Венгрией

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 23:46  •  407 просмотра

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На Закарпатье пограничники задержали четырех мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу с Венгрией, переплыв реку Тиса. Задержанные заплатили переправщикам от 6,5 до 13 тысяч долларов за попытку.

Четырех нарушителей, которые в полночь планировали переплывать Тису, задержали в 100 метрах от границы на Закарпатье. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пишет УНН.

Детали

По словам пограничников, людей возле госграницы заметил наряд отдела «Вилок» Мукачевского отряда. В 100 метрах от границы их задержали. Двое мужчин оказались жителями Ивано-Франковской области, еще двое - жители Житомирщины и Закарпатья.

По словам задержанных, за свое «путешествие» двое из них отдали переправщикам 6,5 и 8 тысяч долларов, еще двое должны были заплатить по 13 тысяч долларов. За эти средства дельцы заверили своих клиентов, что они смогут беспрепятственно попасть в Венгрию.

В отношении всех задержанных составили протоколы об админправонарушениях, предусмотренных ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

На Закарпатье задержали уклонистов, которые уже несколько раз пытались пересечь границу10 октября 2024, 23:18 • 15312 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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