Плани є і у нас: Буданов про намір росії захопити Одесу у 2023 році

Цитата

На запитання про те, на скільки реалістичні плани рф про наступ на Одесу, щоб відрізати Україну від моря, Буданов відповів: «Я вам нагадаю гарне українське прислів'я: "Дурень думкою багатіє." План у них такий є, плани й у нас є, а що буде покаже час. Як я вже казав раніше, повторююсь знову. Всі наші питання вирішимо тільки ми самі, виключно воєнним шляхом. Тобто шляхом сили. Будемо відновлювати нашу територіальну цілісність станом на 1991 рік. Нічого іншого не буде. росія буде намагатися робити свої дії - це абсолютно нормально. Вони країна -агресор, вони країна-окупант, для них це природньо, але нічого їм не вдасться».

Контекст

Видання Foreign Policy повідомляло, що на початку 2023 року російські війська готують наступ на Одесу, щоб відрізати Україну від моря.