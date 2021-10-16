Півзахисника Гармаша названо найкращим гравцем місяця в УПЛ: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга провела голосування, за результатами якого визначилися найкращий футболіст і тренер чемпіонату України за підсумком місяця, інформує УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
Рівних не було півзахиснику "Динамо" Денису Гармашу, який отримав 56 відсотків підтримки від респондентів. На 19 відсотків від нього відстав Владислав Кочергін.
Примітно, що Гармаш цього сезону в УПЛ провів дев'ять матчів в яких забив три голи при двох результативних передачах.
Зауважимо, що у боротьбі за звання найкращого тренера місяця Віктор Скрипник обігнав на 5-ть відсотків Мірчу Луческу.
Контекст
Легіонер "Динамо" назвав Луческу найкращим тренером у своїй кар'єрі.