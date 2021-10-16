Півзахисника Гармаша названо найкращим гравцем місяця в УПЛ: відомі деталі

Деталі

Рівних не було півзахиснику "Динамо" Денису Гармашу, який отримав 56 відсотків підтримки від респондентів. На 19 відсотків від нього відстав Владислав Кочергін.

Примітно, що Гармаш цього сезону в УПЛ провів дев'ять матчів в яких забив три голи при двох результативних передачах.

Зауважимо, що у боротьбі за звання найкращого тренера місяця Віктор Скрипник обігнав на 5-ть відсотків Мірчу Луческу.

Контекст

Легіонер "Динамо" назвав Луческу найкращим тренером у своїй кар'єрі.