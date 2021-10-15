Легіонер "Динамо" назвав Луческу найкращим тренером у своїй кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Півзахисник київського "Динамо" Карлос Де Піна поділився враженнями від роботи з головним тренером команди Мірчею Луческу. Слова футболіста наводить ресурс "fanday.net", передає УНН.
Цитата
Уругваєць надіслав лише хвалебні слова на адресу Луческу.
“У нього неймовірною великий досвід, він попрацював у багатьох клубах і сильних командах. За його плечима колосальний багаж знань про різних лігах, футбольних тенденції. Я щасливий, що працюю під керівництвом такого фахівця.
Це одна з головних причин, чому я продовжив контракт. Він довіряє мені, я ж намагаюся виконувати всі його побажання на полі. Мені подобається його пристрасть до перемог.
Радий, що нам вдалося добути ряд трофеїв в минулому сезоні і кваліфікуватися знову в груповий раунд Ліги чемпіонів. Луческу — точно найсильніший тренер, під керівництвом якого я працював”, — зізнався Де Пена.
Нагадаємо
Уругвайський легіонер де Пена заключив новий контракт із “Динамо”.