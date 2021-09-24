Уругвайський легіонер де Пена заключив новий контракт із "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Уругвайський півзахисник Карлос де Пена київського "Динамо" продовжив угоду із "біло-синім" колективом. Про це йдеться на клубному сайті "Динамо", передає УНН.
Що відомо
Попередня угода гравця діяла до кінця 2021-го року, тож клуб та гравець уклали нову. Інші подробиці співпраці між сторонами замовчуються.
Деталі
Вихованець футбольної школи уругвайського клубу "Насьональ" у квітні 2019 року, в розпал фінальної частини сезону, став футболістом "Динамо", прийшовши у статусі вільного агенту. За півроку він зміг зарекомендувати себе настільки добре, що йому запропонували дворічний контракт.
За підсумками 2019 року уругвайський футболіст був навіть визнаний найкращим гравцем клубу за версією вболівальників. А за півроку до завершення угоди "Динамо" знову продовжило співпрацю із талановитим півзахисником.
У нинішньому сезоні де Пена взяв участь у шести поєдинках чемпіонату України, у яких відзначився двома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.
Довідка
У 2015 році Де Пена почав виступати за англійський "Мідлсбро", а також встиг пограти за іспанський "Реал Ов'єдо".