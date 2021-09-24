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Уругвайский легионер де Пена заключил новый контракт с "Динамо"

Уругвайский легионер де Пена заключил новый контракт с "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 17329 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Уругвайский полузащитник Карлос де Пена киевского "Динамо" продлил соглашение с "бело-синим" коллективом. Об этом говорится на клубном сайте "Динамо", передает УНН.

Что известно

Предварительное соглашение игрока действовало до конца 2021-го года, поэтому клуб и игрок заключили новое. Другие подробности сотрудничества между сторонами замалчиваются.

Детали

Воспитанник футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ" в апреле 2019 года, в разгар финальной части сезона, стал футболистом "Динамо", придя в статусе свободного агента. За полгода он смог зарекомендовать себя настолько хорошо, что ему предложили двухлетний контракт.

По итогам 2019 уругвайский футболист был даже признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. А за полгода до завершения сделки "Динамо" снова продолжило сотрудничество с талантливым полузащитником.
В нынешнем сезоне де Пена принял участие в шести поединках чемпионата Украины, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Справка

В 2015 году де Пена начал выступать за английский "Мидлсбро", а также успел поиграть за испанский "Реал Овьедо".

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