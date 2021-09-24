Уругвайский легионер де Пена заключил новый контракт с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Уругвайский полузащитник Карлос де Пена киевского "Динамо" продлил соглашение с "бело-синим" коллективом. Об этом говорится на клубном сайте "Динамо", передает УНН.
Что известно
Предварительное соглашение игрока действовало до конца 2021-го года, поэтому клуб и игрок заключили новое. Другие подробности сотрудничества между сторонами замалчиваются.
Детали
Воспитанник футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ" в апреле 2019 года, в разгар финальной части сезона, стал футболистом "Динамо", придя в статусе свободного агента. За полгода он смог зарекомендовать себя настолько хорошо, что ему предложили двухлетний контракт.
По итогам 2019 уругвайский футболист был даже признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. А за полгода до завершения сделки "Динамо" снова продолжило сотрудничество с талантливым полузащитником.
В нынешнем сезоне де Пена принял участие в шести поединках чемпионата Украины, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Справка
В 2015 году де Пена начал выступать за английский "Мидлсбро", а также успел поиграть за испанский "Реал Овьедо".