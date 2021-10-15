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Легионер "Динамо" назвал Луческу лучшим тренером в своей карьере

Легионер "Динамо" назвал Луческу лучшим тренером в своей карьере

Киев  •  УНН

 • 18656 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Мирчей Луческу. Слова футболиста приводит ресурс "fanday.net", передает УНН.

Цитата

Уругваец отправил только хвалебные слова в адрес Луческу.

“У него невероятной большой опыт, он поработал во многих клубах и сильных командах. За его плечами колоссальный багаж знаний о различных лигах, футбольных тенденции. Я счастлив, что работаю под руководством такого специалиста.

Это одна из главных причин, почему я продлил контракт. Он доверяет мне, я стараюсь выполнять все его пожелания на поле. Мне нравится его страсть к победам.

Рад, что нам удалось добыть ряд трофеев в прошлом сезоне и квалифицироваться снова в групповой раунд Лиги чемпионов. Луческу — точно сильнейший тренер, под руководством которого я работал”, — признался Де Пена.

Напомним

Уругвайский легионер Де Пена заключил новый контракт с “Динамо”.

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