Полузащитник Гармаш назван лучшим игроком месяца в УПЛ: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Украинская Премьер-лига провела голосование, по результатам которого определились лучший футболист и тренер чемпионата Украины по итогам месяца, информирует УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
Равных не было полузащитнику “Динамо” Денису Гармашу, который получил 56 процентов поддержки от респондентов. На 19 процентов от него отстал Владислав Кочергин.
Примечательно, что Гармаш в этом сезоне в УПЛ провел девять матчей в которых забил три гола при двух результативных передачах.
Заметим, что в борьбе за звание лучшего тренера месяца Виктор Скрипник обогнал на 5-ть процентов Мирча Луческу.
Контекст
Легионер “Динамо” назвал Луческу лучшим тренером в своей карьере.