"Північний потік-2" добудовано: що це означає для України

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"Про які ризики йдеться? Є політичні заяви некомпетентних людей у цій галузі, націлені на те, щоб просто нагнати паніки. Оскільки громадяни не розуміють, хто і як формують ціни на газ в Україні, і що таке загроза національній безпеці, вони схильні вірити висловлюванням політиків. Які можуть бути загрози від "Північного потоку-2"? Україна має контракт на транзит газу до 2024 року на умовах: "качай або плати". За контрактом обсяги в нинішньому році повинні бути прокачані через територію України - 40 млрд куб. м. У наступному році такі ж обсяги. Які можуть бути загрози? Газ надходить до Європи за довгостроковими контрактами, тобто за нього вже заплатили до 2024 року. І зменшення обсягів транзиту через Україну призведе до того, що постачальники в Європі запитають у "Газпрому": а де наш газ, за який ми вже заплатили? Тому зараз жодних ризиків для України немає. Вони можуть виникнути з 2025 року, коли будуть укладатися нові контракти, і "Газпром" скаже, що йому не потрібно 40 млрд куб. м, а всього лише 20 мрлд. куб. м", - розповідає експерт.

Контекст

"Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2". І хоча газопровід ще не запущений, як заявив раніше очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, "Газпром" не забронював на вересень додаткові транзитні потужності, що призведе до зменшення транзиту до ЄС, таким чином "грубо натякаючи", що збільшення поставок до Євросоюзу можливе ише по "Північному потоку-2".