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"Северный поток-2" достроен: что это значит для Украины

"Северный поток-2" достроен: что это значит для Украины

Киев  •  УНН

 • 54292 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию завершено. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. Член экспертного совета при Министерстве энергетики Украины Геннадий Рябцев рассказал УНН, какие угрозы это несет для Украины.

Цитата:

“О каких рисках идет речь? Есть политические заявления некомпетентных людей в этой области, нацеленные на то, чтобы просто нагнать паники. Поскольку граждане не понимают, кто и как формируют цены на газ в Украине, и что такое угроза национальной безопасности, они склонны верить высказываниям политиков. Какие могут быть угрозы от "Северного потока-2"? У Украины есть контракт на транзит газа до 2024 года на условиях: "качай или плати". По контракту объемы в нынешнем году должны быть прокачаны через территорию Украины - 40 млрд куб. м. В следующем году такие же объемы. Какие могут быть угрозы? Газ поступает в Европу по долгосрочным контрактам, то есть за него уже заплатили до 2024 года. И уменьшение объемов транзита через Украину приведет к тому, что поставщики в Европе спросят у "Газпрома": а где наш газ, за который мы уже заплатили? Поэтому сейчас никаких рисков для Украины нет. Они могут возникнуть с 2025 года, когда будут заключаться новые контракты, и "Газпром" скажет, что ему не нужно 40 млрд куб. м, а всего лишь 20 мрлд. куб. м”, - рассказывает эксперт.

Контекст

"Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2". И хотя газопровод еще не запущен, как заявил ранее глава “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон, "Газпром" не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности, что приведет к уменьшению транзита в ЕС, таким образом “грубо намекая”, что увеличение поставок в Евросоюз возможно только по “Северному потоку-2”.

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