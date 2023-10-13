Північні прикордонні райони Ізраїлю оголошені закритою військовою зоною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. За даними місцевої влади, Армія оборони Ізраїлю оголосила деякі райони в північному місті Метула закритою військовою зоною та закликала цивільних осіб триматися подалі. Про це повідомили The times of Israel з посиланням на місцеву владу Метули, пише УНН.
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За даними місцевої влади, Армія оборони Ізраїлю оголосила деякі райони в північному ізраїльському місті Метула закритою військовою зоною. Закрита військова зона поширюється лише на частини міста поблизу прикордонного паркану з Ліваном.
Мешканців, які залишили місто за останні дні, просять не повертатися.
Нагадаємо
Останніми днями військові посилили сили на півночі Ізраїлю через побоювання, що терористична група Хезболла, що базується в Лівані, відкриє другий фронт на тлі війни, спровокованої безпрецедентним вторгненням із Сектора Газа минулих вихідних.
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