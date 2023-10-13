Северные приграничные районы Израиля объявлены закрытой военной зоной
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По данным местных властей, Армия обороны Израиля объявила некоторые районы в северном городе Метула закрытой военной зоной и призвала гражданских лиц держаться подальше. Об этом сообщили The times of Israel со ссылкой на местные власти Метулы, пишет УНН.
Детали
По данным местных властей, Армия обороны Израиля объявила некоторые районы в северном израильском городе Метула закрытой военной зоной. Закрытая военная зона распространяется только на части города вблизи пограничного забора с Ливаном.
Жителей, которые покинули город за последние дни, просят не возвращаться.
Напомним
В последние дни военные усилили силы на севере Израиля из-за опасений, что базирующаяся в Ливане террористическая группа Хезболла откроет второй фронт на фоне войны, спровоцированной беспрецедентным вторжением из Сектора Газа в минувшие выходные.
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