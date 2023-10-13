ООН: у секторі Гази вже 400 тисяч переселенців, убито 23 гуманітарних працівники

Деталі

"Масове переміщення триває. У секторі Гази загальна кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зросла на 25 відсотків за останні 24 години (станом на вечір 12 жовтня - ред.), і тепер перевищує 423 тисячі, з яких понад дві третини знайшли притулок у школах UNRWA", - ідеться у звіті.

Усі гуманітарні установи та працівники, як вказано, стикаються з серйозними труднощами в наданні гуманітарної допомоги. "Щонайменше 23 гуманітарних співробітника, включаючи 11 медичних працівників і 12 співробітників UNRWA, були вбиті з початку бойових дій", - сказано у звіті.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.