ООН: в секторе Газа уже 400 тысяч переселенцев, убиты 23 гуманитарных работника
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Гуманитарное управление ООН (OCHA) сообщило утром в пятницу, что более 400 000 человек покинули свои дома в секторе Газа, а 23 гуманитарных работника были убиты с начала боевых действий в субботу, пишет УНН со ссылкой на крайний отчет OCHA от 12 октября.
Детали
"Массовое перемещение продолжается. В секторе Газа общее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выросло на 25 процентов за последние 24 часа (по состоянию на вечер 12 октября - ред.), и теперь превышает 423 тысячи, из которых более двух третей нашли убежище в школах UNRWA", - говорится в отчете.
Все гуманитарные учреждения и работники, как указано, сталкиваются с серьезными трудностями в оказании гуманитарной помощи. "По меньшей мере 23 гуманитарных сотрудника, включая 11 медицинских работников и 12 сотрудников UNRWA, были убиты с начала боевых действий", - сказано в отчете.
Контекст
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.