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У вівторок у провінції Рянган неподалік кордону з Китаєм було зареєстровано чотири випадки лихоманки, "підозрюваних у зараженні злоякісною епідемією".

Але докладний аналіз загальнонаціональної епідемічної ситуації показав, що з моменту закінчення спалаху в країні на початку цього місяця випадків захворювання на COVID-19 не було, повідомляє ЦТАК.

Тим не менш, влада направила до цього району експертів з епідеміології, вірусології та тестування для розслідування причин випадків лихоманки, одночасно вживаючи заходів для запобігання їх поширенню.

Влада "вживає заходів для розшуку всіх осіб, пов'язаних з підозрілими випадками, а також осіб, які прямують у відповідний район і назад, і тримає їх під суворим медичним наглядом", — повідомило ЦТАК.

Доповнення

Після того, як Північна Корея оголосила про "перемогу" над COVID-19, вона звинуватила Південну Корею в тому, що вона викликала спалах, і пообіцяла їй "смертоносну відплату". Південна Корея відкинула це твердження як необґрунтовані.

З того часу офіційні особи скасували мандат на носіння масок та інші обмеження, включаючи обмеження на використання громадських об'єктів, за винятком прикордонних регіонів.

Північна Корея ніколи не підтверджувала, скільки людей заразилося COVID.

Натомість вона повідомляла про щоденну кількість пацієнтів з лихоманкою, кількість яких зросла приблизно до 4,77 мільйона. Але у відомстві заявили, що з 29 липня нових таких випадків не зареєстровано.