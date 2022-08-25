Северная Корея сообщила о случаях неизвестной лихорадки у границы с Китаем, отрицая COVID
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Государственные СМИ Северной Кореи сообщили в четверг, что в граничащем с Китаем регионе возникла вспышка лихорадки неизвестного происхождения, но не коронавирус, над которым страна объявила "победу" в этом месяце, передает УНН.
Детали
Во вторник в провинции Рянган недалеко от границы с Китаем было зарегистрировано четыре случая лихорадки, "подозреваемых в заражении злокачественной эпидемией".
Но подробный анализ общенациональной эпидемической ситуации показал, что с момента окончания вспышки в стране в начале этого месяца случаев заболевания COVID-19 не было, сообщает ЦТАК.
Тем не менее, власти направили в этот район экспертов по эпидемиологии, вирусологии и тестированию для расследования причин случаев лихорадки, одновременно принимая меры по предотвращению их распространения.
Власти "принимают меры для розыска всех лиц, связанных с подозрительными случаями, а также лиц, следующих в соответствующий район и обратно, и держат их под строгим контролем", — сообщило ЦТАК.
Дополнение
После того, как Северная Корея объявила о "победе" над COVID-19, она обвинила Южную Корею в том, что она вызвала вспышку, и пообещала ей "смертоносное возмездие". Южная Корея отвергла это утверждение как необоснованное.
С тех пор официальные лица отменили мандат на ношение масок и другие ограничения, включая ограничения на использование общественных объектов, за исключением приграничных регионов.
Северная Корея никогда не подтверждала, сколько людей заразилось COVID.
В то же время она сообщала о ежедневном количестве пациентов с лихорадкой, количество которых возросло примерно до 4,77 миллиона. Но в ведомстве заявили, что с 29 июля новых подобных случаев не зарегистрировано.