Северная Корея сообщила о случаях неизвестной лихорадки у границы с Китаем, отрицая COVID

Детали

Во вторник в провинции Рянган недалеко от границы с Китаем было зарегистрировано четыре случая лихорадки, "подозреваемых в заражении злокачественной эпидемией".

Но подробный анализ общенациональной эпидемической ситуации показал, что с момента окончания вспышки в стране в начале этого месяца случаев заболевания COVID-19 не было, сообщает ЦТАК.

Тем не менее, власти направили в этот район экспертов по эпидемиологии, вирусологии и тестированию для расследования причин случаев лихорадки, одновременно принимая меры по предотвращению их распространения.

Власти "принимают меры для розыска всех лиц, связанных с подозрительными случаями, а также лиц, следующих в соответствующий район и обратно, и держат их под строгим контролем", — сообщило ЦТАК.

Дополнение

После того, как Северная Корея объявила о "победе" над COVID-19, она обвинила Южную Корею в том, что она вызвала вспышку, и пообещала ей "смертоносное возмездие". Южная Корея отвергла это утверждение как необоснованное.

С тех пор официальные лица отменили мандат на ношение масок и другие ограничения, включая ограничения на использование общественных объектов, за исключением приграничных регионов.

Северная Корея никогда не подтверждала, сколько людей заразилось COVID.

В то же время она сообщала о ежедневном количестве пациентов с лихорадкой, количество которых возросло примерно до 4,77 миллиона. Но в ведомстве заявили, что с 29 июля новых подобных случаев не зарегистрировано.