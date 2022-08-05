Північна Корея заявила, що «всі громадяни одужали» після спалаху COVID-19

Деталі

Ізольований Пхеньян, який зберігає жорстку блокаду через коронавірус з початку пандемії, оголосив про спалах Омікрон у травні та активував «систему максимально екстреної профілактики епідемій».

З того часу державні ЗМІ щодня докладно повідомляли про офіційну кількість випадків, смертей, випадків лікування та одужання.

Північна Корея у звітах про випадки хвороби називає «хворих на лихоманку», а не «пацієнтів COVID», ймовірно, через відсутність можливостей для тестування.

«Нових випадків лихоманки за останній тиждень не було зареєстровано, і всі, хто отримує лікування по всій країні, одужали», — повідомляє ЦТАК.

«Загальна протиепідемічна ситуація в КНДР набула певної фази стабільності», — йдеться у повідомленні.

Країна продовжить посилювати моніторинг «нових підваріантів COVID-19 та різних захворювань» і, як і раніше, може мобілізувати медичних працівників «у разі кризи», додали там.

Доповнення

Наприкінці травня Пхеньян заявив, що почав бачити «прогрес» у боротьбі зі спалахом, але експерти, у тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я, неодноразово ставили це під сумнів.

Вважається, що Північна Корея не вакцинувала жодного зі своїх приблизно 25 мільйонів громадян, відмовившись від щеплень, запропонованих програмою Covax ВООЗ.

Спеціалізований сайт NK News, що базується в Сеулі, повідомив, що Північна Корея імпортувала 3554 інвазивні апарати ШВЛ з Китаю в червні, що значно більше, ніж у квітні, незважаючи на загальне скорочення торгівлі.

Додамо

За даними KCNA, з кінця квітня в Північній Кореї було зареєстровано майже 4,8 мільйона випадків зараження, всього 74 особи померли за офіційного рівня смертності 0,002 відсотка.

Експерти кажуть, що в країні одна з найгірших систем охорони здоров'я у світі, з погано обладнаними лікарнями, кількома відділеннями інтенсивної терапії та відсутністю ліків чи вакцин для лікування COVID-19.