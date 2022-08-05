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Северная Корея заявила, что «все граждане выздоровели» после вспышки COVID-19

Северная Корея заявила, что «все граждане выздоровели» после вспышки COVID-19

Киев • УНН

 • 235188 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Северная Корея седьмой день не сообщает о случаях лихорадки, добавляя, что все, кто заболел с тех пор, как страна подтвердила свои первые случаи заражения COVID-19, выздоровели, информирует УНН.

Детали

Изолированный Пхеньян, который сохраняет жесткую блокаду через коронавирус с начала пандемии, объявил о вспышке Омикрон в мае и активировал «систему максимально экстренной профилактики эпидемий».

С тех пор государственные СМИ ежедневно подробно сообщали об официальном количестве случаев, смертей, случаев лечения и выздоровления.

Северная Корея в отчетах о случаях болезни называет «больных лихорадкой», а не «пациентов COVID», вероятно, из-за отсутствия возможностей для тестирования.

«Новых случаев лихорадки за последнюю неделю не было зарегистрировано, и все, кто получает лечение по всей стране, выздоровели», — сообщает ЦТАК.

«Общая противоэпидемическая ситуация в КНДР приобрела определенную фазу стабильности», — говорится в сообщении.

Страна продолжит усиливать мониторинг «новых подвариантов COVID-19 и различных заболеваний» и по-прежнему может мобилизовать медицинских работников «в случае кризиса», добавили там.

Дополнение

В конце мая Пхеньян заявил, что начал видеть «прогресс» в борьбе со вспышкой, но эксперты, в том числе Всемирная организация здравоохранения, неоднократно ставили это под сомнение.

Считается, что Северная Корея не вакцинировала ни одного из своих примерно 25 миллионов граждан, отказавшись от прививок, предложенных программой Covax ВОЗ.

Базирующийся в Сеуле специализированный сайт NK News сообщил, что Северная Корея импортировала 3554 инвазивных аппарата ИВЛ из Китая в июне, что значительно больше, чем в апреле, несмотря на общее сокращение торговли.

Добавим

По данным KCNA, с конца апреля в Северной Корее было зарегистрировано почти 4,8 миллиона случаев заражения, всего 74 человека скончались при официальном уровне смертности 0,002 процента.

Эксперты говорят, что в стране одна из самых плохих систем здравоохранения в мире, с плохо оборудованными больницами, несколькими отделениями интенсивной терапии и отсутствием лекарств или вакцин для лечения COVID-19.

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