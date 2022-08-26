Північна Корея: невідома "лихоманка" виявилася грипом

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Оголошення державних ЗМІ було зроблено наступного дня після того, як влада заявила, що вона заблокувала деякі частини провінції Рянган, яка межує з Китаєм, після виявлення там чотирьох нових випадків "лихоманки".

Північна Корея у звітах про випадки хвороби називає "хворих на лихоманку", а не "пацієнтів Covid", ймовірно, через відсутність можливостей для тестування.

"Усі випадки лихоманки... у провінції Рянган були пов'язані з грипом, — повідомило ЦТАК із посиланням на дані державного штабу щодо запобігання епідеміям у надзвичайних ситуаціях. — Випадки лихоманки одужали з нормальною температурою".

Додамо

Ізольована країна, яка зберігає жорстку блокаду з початку пандемії, підтвердила спалах "Омікрон" у столиці Пхеньяни у травні.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який також захворів під час спалаху, оголосив про "перемогу" над вірусом на початку цього місяця і наказав скасувати систему максимальної надзвичайної профілактики епідемій в країні, оскільки офіційно зареєстровані випадки захворювання впали до нуля.

За даними державних ЗМІ, у Північній Кореї зареєстровано майже 4,8 мільйона випадків "лихоманки" і лише 74 випадки смерті за офіційного рівня смертності 0,002 відсотка.

Експерти та Всесвітня організація охорони здоров'я вже давно ставлять під сумнів статистику Пхеньяна щодо Covid та його твердження про те, що спалах перебуває під контролем.

Експерти кажуть, що у Північній Кореї одна з найгірших систем охорони здоров'я у світі, з погано обладнаними лікарнями, кількома відділеннями інтенсивної терапії та відсутністю ліків для лікування Covid.