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Северная Корея: неизвестная "лихорадка" оказалась гриппом

Киев • УНН

 • 240703 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Северная Корея заявила в пятницу, что случаи "лихорадки", выявленные ранее на этой неделе, оказались гриппом, а не повторной вспышкой Covid-19, как предполагалось, сообщает УНН.

Северная Корея: неизвестная "лихорадка" оказалась гриппом

Детали

Объявление государственных СМИ было сделано на следующий день после того, как власти заявили, что они заблокировали некоторые части провинции Рянган, граничащую с Китаем, после обнаружения там четырех новых случаев "лихорадки".

Северная Корея в отчетах о случаях болезни называет "больных лихорадкой", а не "пациентов Covid", вероятно, из-за отсутствия возможностей для тестирования.

"Все случаи лихорадки... в провинции Рянган были связаны с гриппом, — сообщило ЦТАК со ссылкой на данные государственного штаба по предотвращению эпидемий в чрезвычайных ситуациях. — Случаи лихорадки выздоровели с нормальной температурой".

Добавим

Изолированная страна, что сохраняет жесткую блокаду с начала пандемии, подтвердила вспышку "Омикрон" в столице Пхеньяне в мае.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, также заболел во время вспышки, объявил о "победе" над вирусом в начале этого месяца и приказал отменить систему максимальной чрезвычайной профилактики эпидемий в стране, поскольку официально зарегистрированные случаи заболевания упали до нуля.

По данным государственных СМИ, в Северной Корее зарегистрировано почти 4,8 миллиона случаев "лихорадки" и лишь 74 случая смерти при официальном уровне смертности 0,002 процента.

Эксперты и Всемирная организация здравоохранения уже давно подвергают сомнению статистику Пхеньяна относительно Covid и его утверждение о том, что вспышка находится под контролем.

Эксперты говорят, что в Северной Корее одна из худших систем здравоохранения в мире, с плохо оборудованными больницами, несколькими отделениями интенсивной терапии и отсутствием лекарства для лечения Covid.

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