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Питання "Кримської платформи": Україна закликала РФ не займатись “політичним булінгом”

Питання "Кримської платформи": Україна закликала РФ не займатись “політичним булінгом”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна вважає російські погрози у бік держав-учасниць "Кримської платформи" черговим проявом триваючої “маргіналізації російської зовнішньої політики”. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, заява якого є в розпорядженні УНН.

Цитата:

“Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасниць Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики”, - заявив Ніколенко.

Деталі

Дипломат нагадав, що на рівні Організації об’єднаних націй дії РФ в Криму отримали чітке міжнародно-правове визначення – акт агресії, і жодного статусу в Криму, окрім як держави-окупанта, Росія не має.

“Розмова про зазіхання на "територіальну цілісність Росії" - приклад викривленого сприйняття реальності. Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не входять Крим та Севастополь”, - зазначив речник українського зовнішньополітичного відомства.

З його слів, національна стратегія, затверджена Радою нацбезпеки і оборони, а також "Кримська платформа" покликані вивести зусилля з деокупації Криму на “системний рівень”.

На думку Ніколенка, рівень підтримки, яку Україна отримує на етапі просування нового міжнародного формату, та зусилля, які докладає РФ для дискредитації цієї ініціативи, дозволяють говорити про правильність обраного шляху.

Контекст

Міністерство закордонних справ Російської Федерації напередодні оприлюднило заяву своєї речниці Марії Захарової щодо української стратегії з деокупації півострова та ініціативи “Кримська платформа”. "Ще раз нагадуємо, що будемо розглядати участь будь-яких країн і організацій в таких діях, включаючи ініціативу "Кримська платформа", як недружній щодо Росії крок, як пряме посягання на її територіальну цілісність”, - заявила зокрема Захарова.

Що було раніше

11 березня Рада національної безпеки й оборони України ухвалила проект "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, Стратегія деокупації Криму буде відкритим документом, та всі з ним зможуть найближчим часом ознайомитись.

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