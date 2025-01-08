Пісня "Сало" Поплавського стала українським феноменом: 20 років популярності

Легендарному хіту "Українське сало" – 20 років. Про це повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Інстаграм, передає УНН.

20 років тому ми з командою створили пісню, яка стала легендарною та лідирує на усіх музичних майданчиках країни! Пісня "Сало" про гумор, традиції і українське сало, яке обʼєднує всю родину за одним столом! У 2021 році відеокліп "SALO" був створений в голлівудському стилі за допомогою 3D XR технологій, який вразив навіть найвибагливіших критиків! Пісня облетіла весь світ, ставши українським символом для багатьох країн! Сало - це феномен, який обʼєднує українців по всьому світу!