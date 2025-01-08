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Пісня "Сало" Поплавського стала українським феноменом: 20 років популярності

Пісня "Сало" Поплавського стала українським феноменом: 20 років популярності

Київ • УНН

 • 29326 перегляди

Культовій пісні "Українське сало" виповнилося 20 років. За цей час було створено три відеокліпи, останній з яких набрав 7,9 млн переглядів на YouTube та використовував 3D XR технології.

Легендарному хіту "Українське сало" –  20 років. Про це повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Інстаграм, передає УНН.

20 років тому ми з командою створили пісню, яка стала легендарною та лідирує на усіх музичних майданчиках країни! Пісня "Сало" про гумор, традиції і українське сало, яке обʼєднує всю родину за одним столом! У 2021 році  відеокліп "SALO" був створений в голлівудському стилі за допомогою 3D XR технологій, який вразив навіть найвибагливіших критиків! Пісня облетіла весь світ, ставши українським  символом для багатьох країн! Сало - це феномен, який обʼєднує українців по всьому світу! 

– сказав Михайло Поплавський.
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За 20 років пісня "Сало", яку написали Наталія Багмут (слова) та Юрій Пономаренко (музика), вже стала народним хітом, без якого не обходиться жодне свято. Композиція, дійсно, близька українцям, бо оспівує найулюбленішу національну страву. Сало давно вийшло за межі гастрономічного продукту, ставши символом української ідентичності.

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Перший кліп на пісню "Сало" був створений у 2004 році режисером Максимом Паперником та відзнятий за мотивами повісті "Ніч перед Різдвом".

Михайло Поплавський під час зйомок  перевтілювався в образи коваля Вакули, дяка, голови і навіть чорта.

Наступна відеоробота на пісню "Сало" також у жанрі мюзиклу була представлена у 2010 році та  відтворює неповторну  атмосферу, український колорит  Сорочинського ярмарку. Українське село, народне гуляння, ярмарок, троїсті музики, запальні танці парубків та дівчат.

Головний герой – сільський голова, роль якого виконує Михайло Поплавський, оспівуючи "національну валюту" нашої країни – Сало.

Нову хвилю популярності пісня "Сало" здобула у 2021 році після презентації інноваційного  кліпу відзнятого режисеркою Оленою Вінярською. 

Відео "SALO" було створено в голлівудському стилі з використанням LED cube, VR-технологій, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки.

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За нестандартним режисерським задумом, сало перетворюється на золоті злитки. А Михайло Поплавський постає в стильному образі головного "саломана" країни.

До речі у травні 2011 року на 236 км траси "Київ-Одеса"  Михайло Поплавський відкрив пам’ятник "Українському салу".

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Пісню "Сало" та яскраві  кліпи полюбили не тільки в Україні, а й на інших континентах світу.

Кліп Михайла Поплавського на пісню "Сало" (2021року)  набрав 7,9 млн переглядів на YouTube.    

"Сало – це український бренд, наша національна валюта. Воно додає сексуальної  енергії,  підтримує силу і дух українців!" –  зазначив Поплавський.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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