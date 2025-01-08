Песня "Сало" Поплавского стала украинским феноменом: 20 лет популярности

ukenru
Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
16:21 • 9817 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
12:55 • 56187 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 121327 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 167622 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 170740 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 162399 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 140022 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 179747 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242213 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 499079 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

 • 104259 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

 • 66109 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 109819 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 58554 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 100111 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

16:21 • 9828 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 100111 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 109819 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 160612 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 164420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

15:24 • 9429 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

15:14 • 10961 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

14:28 • 17138 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 58554 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

 • 46375 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Песня "Сало" Поплавского стала украинским феноменом: 20 лет популярности

Песня "Сало" Поплавского стала украинским феноменом: 20 лет популярности

Киев  •  УНН

 • 9211 просмотра

Read in English

Культовой песне "Українське сало" исполнилось 20 лет. За это время было создано три видеоклипа, последний из которых набрал 7,9 млн просмотров на YouTube и использовал 3D XR технологии.

Легендарному хиту "Украинское сало" – 20 лет. Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Инстаграм, передает УНН.

20 лет назад мы с командой создали песню, которая стала легендарной и лидирует на всех музыкальных площадках страны! Песня "Сало" о юморе, традициях и украинском сале, которое объединяет всю семью за одним столом! В 2021 году видеоклип "SALO" был создан в голливудском стиле с помощью 3D XR технологий, поразив даже самых требовательных критиков! Песня облетела весь мир, став украинским символом для многих стран! Сало – это феномен, объединяющий украинцев по всему миру! 

– сказал Михаил Поплавский.
Image

За 20 лет песня "Сало", написанная Наталией Багмут (слова) и Юрием Пономаренко (музыка), уже стала народным хитом, без которого не обходится ни один праздник. Композиция действительно близка украинцам, потому что воспевает самое любимое национальное блюдо. Сало давно вышло за пределы гастрономического продукта, став символом украинской идентичности.

Image

Первый клип на песню "Сало" был создан в 2004 году режиссером Максимом Паперником и снят по мотивам повести "Ночь перед Рождеством".

Михаил Поплавский во время съемок перевоплощался в образы кузнеца Вакулы, дьяка, головы и даже черта.

Следующая видеоработа на песню "Сало" также в жанре мюзикла была представлена ​​в 2010 году и воспроизводит неповторимую атмосферу, украинский колорит Сорочинской ярмарки. Украинское село, народное гулянье, ярмарка, тройственные музыканты, зажигательные танцы парней и девушек.

Главный герой – сельский голова, роль которого исполняет Михаил Поплавский, воспевая "национальную валюту" нашей страны – Сало.

Новую волну популярности песня "Сало" завоевала в 2021 году после презентации инновационного клипа снятого режиссером Еленой Винярской.

Видео "SALO" было создано в голливудском стиле с использованием LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Image

По нестандартному режиссерскому замыслу, сало превращается в золотые слитки. А Михаил Поплавский предстает в стильном образе главного "саломана" страны.

Кстати, в мае 2011 года на 236 км трассы "Киев-Одесса" Михаил Поплавский открыл памятник "Украинскому салу".

Image

Песню "Сало" и яркие клипы полюбили не только в Украине, но и на других континентах мира. Клип Михаила Поплавского на песню "Сало" (2021) набрал 7,9 млн просмотров на YouTube. 

"Сало - это украинский бренд, наша национальная валюта. Оно добавляет сексуальной энергии, поддерживает силу и дух украинцев!" –  отметил Поплавский.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура
ukrainaУкраина
youtubeYouTube
instagramInstagram
odessaОдесса
kievКиев