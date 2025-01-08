Песня "Сало" Поплавского стала украинским феноменом: 20 лет популярности

Легендарному хиту "Украинское сало" – 20 лет. Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Инстаграм, передает УНН.

20 лет назад мы с командой создали песню, которая стала легендарной и лидирует на всех музыкальных площадках страны! Песня "Сало" о юморе, традициях и украинском сале, которое объединяет всю семью за одним столом! В 2021 году видеоклип "SALO" был создан в голливудском стиле с помощью 3D XR технологий, поразив даже самых требовательных критиков! Песня облетела весь мир, став украинским символом для многих стран! Сало – это феномен, объединяющий украинцев по всему миру!