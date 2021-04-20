Після звинувачень в "шахрайстві" Саакашвілі зібрався до Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Глава Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеїл Саакашвілі анонсував свою поїздку в Грузію. Про це він заявив на своїй сторінці в FB, передає УНН.
Цитата:
"Обов'язково приїду до Грузії до осіннього референдуму. Це моя обіцянка, яку я зараз даю грузинському народу. Хочу, щоб наші прихильники підготувалися до цього, тому що ризикую, але я йду до перемоги разом з вами - починаємо готуватися", - заявив Саакашвілі.
Доповнення
Днями міністр фінансів України Сергій Марченко назвав "реформатора" Міхеїла Саакашвілі "шулером з великої дороги", "мерзотником і негідником".
"Шулер з великої дороги, це приїжджий Гастрабайтер. Він приїхав, щось спробував зробити, якісь ідеї, що не зайшли і зараз він намагається звинуватити в своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я не буду це терпіти. Тому, я говорю, що умовний товариш С, покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував в губернаторстві і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, тому, що чомусь вважається, що тебе повинні носити на руках. Ось я його хочу запитати, через вас, хто він такий і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене, як міністра фінансів в чомусь звинувачувати?", - додав міністр в інтерв'ю "ЛБ".
До теми
Перепалку Саакашвілі і Марченко прокоментували народні депутати, зазначивши серед іншого неефективність колишнього президента Грузії в якості реформатора в Україні.
Додатково
Грузія давно хоче екстрадувати Саакашвілі і притягнути до відповідальності за інкриміновані злочини, але свого часу цьому завадив Петро Порошенко, видавши Саакашвілі українське громадянство. Після він скасував йому громадянство, але Володимир Зеленський на прохання Давида Арахамія - відновив.
Тим часом у фракції "Слуга народу" заявили, що Саакашвілі в Україні працює проти інтересів країни і лобіює приватні проекти.