“Шулер” против “козявки”: Саакашвили и министр Марченко обменялись публичными оскорблениями

Позиция Марченко

Отвечая на вопрос, кто такой Саакашвили Марченко отметил, что это “подлец и негодяй”.

“Шулер с большой дороги, это приезжий гастрабайтер. Он приехал, что-то попытался сделать, какие-то идеи, которые не зашли и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я не буду это терпеть. Поэтому, я говорю, что условный товарищ С, покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому, что почему-то считается, что тебя должны носить на руках. Вот я его хочу спросить, через вас, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня, как министра финансов в чем-то обвинять?”, — добавил министр в интервью “ЛБ”.

Позиция Саакашвили

В свою очередь импульсивный Михаил Саакашвили не заставил себя ждать с ответом обидчику.

“Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться „министром финансов“.

Кто такой Саакашвили, знает весь мир. Кто такой Марченко, знают только такие контрабандисты как Романенко, Макаренко и другие. Его очень хорошо знает Азаров, у которого Марченко на протяжении 5 лет был помощником и даже официальным советником. Яновыч до сих пор называет его своим „самым талантливым учеником“. С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимается обворовыванием украинского бюджета. У нас просто разные круги знакомств, которые пересекаются только там, где я слежу, чтобы не разворовали украинский бюджет, а этот тип со своими подельниками его активно разворовывают”, — заявил Саакашвили в Facebook.

Дополнение

Мнение о деятельности Саакашвили в Украине разделили президентскую фракцию “Слуга народа” на два лагеря. Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Саакашвили работает против интересов Украины, продвигает лоббистские проекты и грубо вмешивается в работу органов государственной власти Украины. В то же время глава фракции Давид Арахамия, предложивший в свое время Владимиру Зеленскому возобновить украинское гражданство беглому президенту Грузии, поддержал усиление влияния Саакашвили на украинский парламент.

Отметим, что именно возобновление украинского гражданства помешало Грузии привлечь Саакашвили к ответственности за инкриминируемые преступления.