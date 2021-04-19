"Шулер" проти "козявки": Саакашвілі і міністр Марченко обмінялися публічними образами

Позиція Марченка

Відповідаючи на питання, хто такий Саакашвілі Марченко зазначив, що це "мерзотник і негідник".

"Шулер з великої дороги, це приїжджий гастрабайтер. Він приїхав, щось спробував зробити, якісь ідеї, що не зайшли і зараз він намагається звинуватити у своїх проблемах когось іншого. Обрав мене. Я не буду це терпіти. Тому, я говорю, що умовний товариш С, покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував в губернаторстві і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, тому, що чомусь вважається, що тебе повинні носити на руках. Ось я його хочу запитати, через вас, хто він такий і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене, як міністра фінансів, в чомусь звинувачувати?" - зазначив міністр в інтерв'ю "ЛБ".

Позиція Саакашвілі

У свою чергу імпульсивний Михайло Саакашвілі не забарився з відповіддю кривдникові.

"Дешева, козявка, що прокралася, і нікчема. Ганьба, що в Україні таке ніхто може називатися "міністром фінансів".

Хто такий Саакашвілі, знає весь світ. Хто такий Марченко, знають тільки такі контрабандисти як Романенко, Макаренко та інші. Його дуже добре знає Азаров, у якого Марченко протягом 5 років був помічником і навіть офіційним радником. Янович досі називає його своїм "найталановитішим учнем". З ним добре знайомі всі кришувальники тіньових схем, скрутники, директори конвертаційних центрів і всі, хто займається обкраданням українського бюджету. У нас просто різні кола знайомств, які перетинаються тільки там, де я стежу, щоб не розікрали український бюджет, а цей тип зі своїми подільниками його активно розкрадають", - заявив Саакашвілі в Facebook.

Доповнення

Думки про діяльність Саакашвілі в Україні розділили президентську фракцію "Слуга народу" на два табори. Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Саакашвілі працює проти інтересів України, просуває лобістські проекти і грубо втручається в роботу органів державної влади України. У той же час глава фракції Давид Арахамія, який запропонував свого часу Володимиру Зеленському відновити українське громадянство президенту-втікачу Грузії, підтримав посилення впливу Саакашвілі на український парламент.

Відзначимо, що саме відновлення українського громадянства завадило Грузії притягти Саакашвілі до відповідальності за інкриміновані злочини.