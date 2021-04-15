Арахамия считает, что Саакашвили нужно представительство в парламенте

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 55316 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 137721 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 141224 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 205787 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 242584 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 143531 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 134679 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 218100 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125710 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185035 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 147798 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 114962 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 119021 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 127905 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 61694 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 242598 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 218111 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 375195 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 341685 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 325680 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 61734 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 127917 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 114973 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 205794 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 149720 просмотра
Актуальное
Арахамия считает, что Саакашвили нужно представительство в парламенте

Арахамия считает, что Саакашвили нужно представительство в парламенте

Киев  •  УНН

 • 22992 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за то, чтобы общественная организация Михеила Саакашвили "Офис простых решений" имела представительство в парламенте. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко", передает УНН.

Работу организации Саакашвили он вообще оценил на четыре с минусом и рассказал, что нужно для улучшения их работы.

Цитата:

"Им нужно больше политического представительства внутри парламента, потому что большинство их инициатив по изменению законодательства. Нужно теснее работать", - сказал Арахамия.

Справка

Общественная организация "Офис простых решений и результатов" готовит предложения законодательных изменений для Национального совета реформ Украины - специального консультативного органа при Президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. ОО "Офис простых решений" было основано 3 июня 2020 года Михеилом Саакашвили и Александром Ольшанским.

Дополнение

Ранее Арахамия говорил, что это он просил Президента Владимира Зеленского восстановить украинское гражданство Саакашвили, которого его лишил Петр Порошенко. Вместе с тем именно восстановление украинского гражданства помешало правоохранителям Грузии привлечь к ответственности Саакашвили за инкриминируемые преступления.

Арахамию связывают с грузинским бизнесом в Украине, в частности "Индустриальной группой Грузии" Давида Бежуашвили, который во времена президента Саакашвили получил свои главные активы (Кутаисский автозавод и Ткибульский уголь). Сам Арахамия не комментирует связей с грузинским бизнесменом, которому досталась концессия херсонского порта.

По теме

Не все члены фракции "Слуги народа" поддерживают экспансию Саакашвили на Украину. По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, Саакашвили продвигает лоббистские проекты, грубо вмешивается в работу государственных органов Украины и дестабилизирует целые отрасли украинской экономики. В общем, по ее убеждению, он работает против Украины

Политологи считают, что Саакашвили входит в политическую группу Рината Ахметова.

Дополнительно

В марте из "Укрзализныци" был уволен Иракли Эзугбая. При президенте Саакашвили он руководил железной дорогой Грузии, а с сентября прошлого года назначен управлять грузовыми перевозками в украинской железной дороги.

По результатам 2020 года убытки "Укрзализныци" на грузовых перевозках составили 8 млрд грн, в том числе из-за решения Эзугбая снизить тарифы.

Накануне назначения в "Укрзализныцю" Эзугбая руководил компанией "Дженерал контейнер сервисес", которая занимается грузовыми перевозками именно на "Укрзализныце" и входит в "Индустриальную группу Грузии". Вероятно контейнеры курсируют по украинской железной дороге и в херсонский порт, который в концессии этой грузинской компании, а потому снижены тарифы "Укрзализныци" на грузовые перевозки могли дать им дополнительные прибыли и выгоды.

Но кроме СМИ, ни один антикоррупционный орган, включая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПКА) на указанные схемы и миллиардные убытки "Укрзализныци" не реагирует и отмалчивается.

Как сказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, в НАБУ есть целый отдел детективов, которые должны были противодействовать коррупции в "Укрзализныце", однако никаких результатов нет.

Отметим, что содержание НАБУ обходится украинцам ежегодно в 1 млрд грн, из которых более 760 тыс. - это зарплаты детективов и сотрудников бюро, в том числе и Дениса Гюльмагомедова , который должен был присматривать за "Укрзализныцей", в место этого был занят разработкой и презентацией мобильного приложения для фонда "Возрождение" Джорджа Сороса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы