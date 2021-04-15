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Арахамія вважає, що Саакашвілі потрібно представництво у парламенті

Арахамія вважає, що Саакашвілі потрібно представництво у парламенті

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за те, щоб громадська організація Міхеїла Саакашвілі "Офіс простих рішень" мала представництво у парламенті. Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Хард з Влащенко", передає УНН.

Роботу організації Саакашвілі він загалом оцінив на чотири з мінусом і розповів, що потрібно для покращення їх роботи.

Цитата:

"Їм потрібно більше політичного представництва всередині парламенту, бо більшість їх ініціатив щодо змін законодавства. Потрібно тісніше працювати", - сказав Арахамія.

Довідка

Громадська організація “Офіс простих рішень та результатів” готує пропозиції законодавчих змін для Національної ради реформ України — спеціального консультативно-дорадчого органу при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації. ГО “Офіс простих рішень” було засновано 3 червня 2020 року Міхеїлом Саакашвілі та Олександром Ольшанським.

Доповнення

Раніше Арахамія казав, що це він просив Президента Володимира Зеленського відновити українське громадянство Саакашвілі, якого його позбавив Петро Порошенко. Водночас саме відновлення українського громадянства завадило правоохоронцям Грузії притягнути до відповідальності Саакашвілі за інкриміновані злочини.

Арахамію пов’язують з грузинським бізнесом в Україні, зокрема "Індустріальною групою Грузії" Давида Бежуашвілі, який за часів Президента Саакашвілі отримав свої головні активи (Кутаїський автозавод і Ткібульске вугілля). Сам Арахамія не коментує зв’язків з грузинським бізнесменом, якому дісталася концесія херсонського порту.

До теми

Не всі члени фракції "Слуги народу" підтримують експансію Саакашвілі на Україну. За словами народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк, Саакашвілі просуває лобістські проекти, грубо втручається в роботу державних органів України та дестабілізує цілі галузі української економіки. Загалом, на її переконання, він працює проти України 

Політологи вважають, що Саакашвілі входить в політичну групу Ріната Ахметова. 

Додатково

В березні з "Укрзалізниці" був звільнений Іраклі Езугбая. За президента Саакашвілі він керував залізницею Грузії, а з вересня минулого року призначений керувати вантажними перевезеннями в українській залізниці.

За результатом 2020 року збитки "Укрзалізниці" на вантажних перевезеннях склали 8 млрд грн, зокрема через рішення Езугбая знизити тарифи.

Напередодні призначення в "Укрзалізницю" Езугбая керував компанією "Дженерал контейнер сервісес", яка займається вантажними перевезеннями саме на "Укрзалізниці" та входить в "Індустріальну групу Грузії". Ймовірно контейнери курсують по українській залізниці і до херсонського порту, який в концесії цієї грузинської компанії, а тому знижені тарифи "Укрзалізниці" на вантажні перевезення могли дати їм додаткові прибутки та вигоди.

Але окрім ЗМІ, жоден антикорупційний орган, включаючи Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) та Національне агентство з протидії корупції (НАПК) на вказані схеми та мільярдні збитки "Укрзалізниці" не реагує та відмовчується.

Як сказав колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, в НАБУ є цілий відділ детективів, які мали протидіяти корупції в "Укрзалізниці", проте жодних результатів немає.

Зазначимо, що утримання НАБУ обходиться українцям щорічно в 1 млрд грн, з яких більше 760 тис. - це зарплати детективів та працівників бюро, зокрема і Дениса Гюльмагомедова, який мав наглядати за "Укрзалізницею", натомість був зайнятий розробкою і презентацією мобільного застосунку для фонду "Відродження" Джорджа Сороса.

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