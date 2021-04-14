У НАБУ повідомили, що їх детектив надавав послуги фонду Сороса у неробочий час

Цитата

“Детектив НАБУ отримував дохід від Міжнародного фонду „Відродження“ згідно з укладеними цивільно-правовими договорами за участь виключно у позаробочий час у науково-дослідницькій роботі”, — повідомили в НАБУ.

Також в бюро прокоментували як Денис Гюльмагомедов у робочий день, 24 вересня минулого року опинився на заході фонду “Відродження” замість виконання прямих обов’язків.

“За дорученням керівництва Національного бюро згаданий у Вашому зверненні детектив Національного бюро (Денис Гюльмагомедов — ред) 24.09.2020 взяв участь у заході „JustConfUkraine 2020“. Цю подію у тому числі участь в ній зазначеного детектива, 25.09.2020 висвітлено на офіційному вебсайті Національного бюро”, — розповіли в НАБУ.

Деталі

У висвітленій на сайті НАБУ новині вказано, що на заході були перший заступник директора бюро Гізо Углава та згаданий детектив Гюльмагомедов. Разом вони “ділилися сучасними рішеннями в сфері кримінальної юстиції, які дозволяють підвищити ефективність досудового розслідування та захистити права людини”.

“Одним із таких рішень покликані стати Стандарти досудового розслідування — спільні правила гри для слідчих, прокурорів та суддів. Національне бюро готове впроваджувати Стандарти у своїй діяльності, адже вони підвищать якість розслідувань, захистять докази від втрати, а детективів від помилок. На цьому наголосив керівник відділу детективів НАБУ Денис Гюльмагомедов, який презентував Стандарти під час конференції”, — повідомило НАБУ 25 вересня після заходу.

Мова про застосунок “Стандарти”, який за словами Гюльмагомедова, “консолідує ідеї різних учасників процесу про те, яким він має бути та яка його справжня мета, адже кримінальний процес покликаний служити не сторонам захисту і обвинуваченню, а інтересам суспільства”.

Авторські права застосунку належать “Українській фундації правової допомоги”, спонсором якої також виступає фонд “Відродження” Сороса. У відгуках до застосунку лише один коментар і той негативний.

“Пуста трата часу. Написано все в дуже загальному. Не правильно висловлено багато фактів, ніякої конкретики. Фактично переписано думки інших авторів. З практичних ситуації нічого не висвітлено. Перечитавши всю інформацію в додатку, зрозумів, що це в пусту витрачений час. До реалій далеко. Не в образу автору, але інформації, яку можуть використати працівники в книжці буквально 5-10%”, — сказано у відгуку.

Доповнення

Детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов другий рік поспіль декларує заробіток від наданих послуг фонду “Відродження” Джорджа Сороса.

Але поки він займався “науково-дослідницькою роботою” на замовлення Сороса, ввірена йому “Укрзалізниця” показала збитки за результатом 2020 року на 12 млрд грн, 8 млрд грн з яких на вантажних перевезеннях, зокрема через рішення комерційного директора “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая ( колишнього керівника залізниці Грузії) знизити тарифи на вантажні перевезення. Раніше Гюльмагомедов активно слідкував за вартістю вантажних перевезень “Укрзалізниці”, поки керувати компанією не стали Володимир Жмак та Іраклі Езугбая — колишні підлеглі Михеїла Саакашвілі, який пов’язаний з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою. Детально про “меморандум прикриття” тут.

Бездіяльність НАБУ та САП вивчає тепер парламентська Тимчасова слідча комісія. Водночас Антикорупційний Комітет ВР очікує від НАБУ правових висновків збитків “Укрзалізниці”.