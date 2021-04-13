Антикорупційний Комітет Ради очікує від НАБУ висновків по збиткам "Укрзалізниці"

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"Звіт Держаудитслужби має стати джерелом для відкриття кримінальних проваджень з боку НАБУ. І я сподіваюсь, що це вже зроблено. Далі йтиме процедура притягнення до відповідальності тих осіб, які ймовірно зловживали. Але цьому має передувати збір матеріалів про те, хто саме зловживав і у яких масштабах. Тобто, на даний момент ми маємо оцінку Держауитслужби, що важливо. А далі має йти процедура збору і витребування аргументів", - сказав він.

Деталі

У ході ревізії "Укрзалізниці" та її 24-х філій фахівці Держаудитслужби виявили порушень та недоліків на 11,8 млрд грн. Це питання розглянуть члени антикорупційного комітету ВР, обіцяє Юрчишин.

"У нас на комітеті періодично заслуховуються представники НАБУ. І звісно ми будемо ставити питання про розслідування даних фактів. Але для нас пріоритет - не політизувати процес. Важливо довести факти зловживань", - додав нардеп.

Доповнення

Збитки "Укрзалізниці" минулого року склали 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн від вантажних перевезень. Для порівняння, за ці кошти 11 млн українців могли вакцинуватися подвійною дозою Pfizer (із розрахунку 20 доларів за одну дозу за курсом 27 грн до 1 долара). Обгрунтувати таке падіння прибутку можна було б пандемією і скороченням обсягів перевезень, але за даними “Укрзалізниці”, вони майже не змінилися проти 2019 року, на відміну від доходів.

Водночас відомо, що минулого року комерційний директор "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая знизив тарифи на вантажні перевезення "Укрзалізниці", що і зумовило мільярдні збитки. За пільгами на вантажні перевезення "Укрзалізниці" раніше слідкувало НАБУ, проте наразі бюро уникає відкриття кримінального провадження за цим фактом.

За версією ЗМІ, це може бути пов’язано з тим, що НАБУ мало поза процесуальні контакти з правлінням "Укрзалізниці" Володимиром Жмаком та Іраклі Езугбая.