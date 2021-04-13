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Антикоррупционный Комитет Рады ожидает от НАБУ выводов по убыткам "Укрзализныци"

Киев  •  УНН

 • 13128 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Результаты ревизии, проведенной Госаудитслужбой в "Укрзализныце" должны стать основой для открытия уголовного производства. Об этом в комментарии УНН рассказал первый заместитель главы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Цитата:

"Отчет Госаудитслужбы должен стать источником для открытия уголовных производств со стороны НАБУ. И я надеюсь, что это уже сделано. Далее пойдет процедура привлечения к ответственности тех лиц, которые предположительно злоупотребляли. Но этому должен предшествовать сбор материалов о том, кто именно злоупотреблял и в каких масштабах. То есть, на данный момент мы имеем оценку Госауитслужбы, что немаловажно. А дальше должна идти процедура сбора и истребования аргументов", - сказал он.

Детали

В ходе ревизии "Укрзализныци" и ее 24-х филиалов специалисты Госаудитслужбы обнаружили нарушений и недостатков на 11,8 млрд грн. Этот вопрос рассмотрят члены антикоррупционного комитета ВР, обещает Юрчишин.

"У нас на комитете периодически заслушиваются представители НАБУ. И конечно мы будем ставить вопрос о расследовании данных фактов. Но для нас приоритет - не политизировать процесс. Важно доказать факты злоупотреблений", - добавил нардеп.

Дополнение

Убытки "Укрзализныци" в прошлом году составили 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн от грузовых перевозок. Для сравнения, за эти средства 11 млн украинцев могли вакцинироваться двойной дозой Pfizer (из расчета 20 долларов за одну дозу по курсу 27 грн к 1 доллару). Обосновать такое падение прибыли можно было бы пандемией и сокращением объемов перевозок, но по данным "Укрзализныци", они почти не изменились против 2019 года, в отличие от доходов.

В то же время известно, что в прошлом году коммерческий директор "Укрзализныци" Иракли Эзугбая снизил тарифы на грузовые перевозки "Укрзализныци", что и обусловило миллиардные убытки. За льготами на грузовые перевозки "Укрзализныци" ранее следило НАБУ, однако сейчас бюро избегает открытия уголовного производства по данному факту.

По версии СМИ, это может быть связано с тем, что НАБУ имело вне процессуальные контакты с правлением "Укрзализныци" Владимиром Жмаком и Иракли Эзугбая.

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