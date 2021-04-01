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Наука замість боротьби з корупцією в "Укрзалізниці": в НАБУ пояснили гранти Сороса детективу Гюльмагомедову

Наука замість боротьби з корупцією в "Укрзалізниці": в НАБУ пояснили гранти Сороса детективу Гюльмагомедову

Київ • УНН

 • 28519 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Національному антикорупційному бюро повідомили УНН, що гранти бізнесмена Джорджа Сороса детектив Денис Гюльмагомедов отримує за науково-дослідницьку роботу.

Цитата:

"Інформуємо, що у 2019-2020 роках детектив Національного бюро, який вказується у зверненні, отримував дохід від Міжнародного фонду "Відродження" (засновник Джордж Сорос - ред) згідно з укладеними цивільно-правовими договорами - за участь у науково-дослідницькій роботі у сфері кримінальної юстиції", - зазначили в НАБУ.

Деталі

Йдеться про 111 тисяч гривень. Водночас в бюро не уточнили, коли саме Гюльмагомедов займається науково-дослідницькою роботою на замовлення Сороса: в оплачуваний українцями робочий час чи у свій вільний від роботи час.

Гюльмагомедов декларує, що отримав за рік понад 1,2 млн грн зарплати від НАБУ за боротьбу з корупцією. У жовтні минулого року він підписав меморандум з керівництвом "Укрзалізниці" про спільну антикорупційну діяльність. Проте відтоді жодних схем в "Укрзалізниці" Гюльмагомедов не виявив, на відміну від журналістів, які акцентували на заниженні тарифів на вантажні перевезення та проведення тендерів на вантажні полувагони під одного гравця.

Пасивність НАБУ деякі розслідувачі пояснюють конфліктом інтересів детектива Гюльмагомедова, оскільки заходи фонду Сороса він відвідував разом з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою, якого пов’язують з Міхеїлом Саакашвілі, який своєю чергою був колишнім керівником Володимира Жмака (звільнений 15 березня голова правління "Укрзалізниці", колишній заступник Саакашвілі в Одеській ОДА) та Іраклі Езугбая (звільнений 11 березня член правління "Укрзалізниці", колишній керівник залізниці Грузії часів Президента Саакашвілі).

Що було раніше

Збиток "Укрзалізниці" у 2020 році на вантажних перевезеннях сягнув понад 7 млрд грн, при тому що обсяг їх навіть збільшився. У зверненні народних депутатів вказувалося, що Іраклі Езугбая міг приймати рішення про заниження тарифів на користь своєї приватної компанії "Дженерал контейнер сервісес" (Рисоіл), яка незадовго до його призначення в "Укрзалізницю" стала її контрагентом.

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