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В "Укрзалізниці" підтвердили, що приватна компанія комерційного директора Езугбая була їх контрагентом

В "Укрзалізниці" підтвердили, що приватна компанія комерційного директора Езугбая була їх контрагентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. УНН отримав копію відповіді “Укрзалізниці” на запит народних депутатів щодо можливого конфлікту інтересів у Іраклі Езугбая, члена правління державної компанії, який подав у відставку 11 березня.

В “Укрзалізниці” підтверджують, що Езугбая володів “Дженерал контейнер сервісес” аж до призначення в держкомпанію, а незадовго до цього його компанія стала контрагентом “Укрзалізниці”.

“Встановлено, що Езугбая І. протягом серпня 2020 року був одним із учасників ТОВ „Дженерал Контейнер Сервісес“ (33% статутного капіталу), однак до початку трудової діяльності в Товаристві („Укрзалізниці“ — ред.), а саме 27.08.2020 (за тиждень до призначення в „УЗ“ — ред.), відчужив свою частку на користь іншої фізичної особи. ТОВ „Дженерал Контейнер Сервісес“ є контрагентом Товариства щодо вантажних перевезень з 04.06.2020, з моменту укладення відповідного договору”, — повідомили в “Укрзалізниці” у відповідь на запит народних депутатів.

Додамо, що відповідь датована 13 березня — після відставки Іраклі Езугбая, але до звільнення голови правління “УЗ” Володимира Жмак. Тож, у відповіді наголошується, що “фактів прийняття Езугбая І. будь-яких управлінських рішень стосовно окремих суб’єктів господарювання чи певних груп компаній, у тому числі ТОВ „Дженерал Контейнер Сервісес“ або „Рисоіл груп“ не встановлено”.

В контексті

Іраклі Езугбая, перебуваючи на посаді директора з комерційної роботи та логістики “Укрзалізниці”, прийняв рішення про заниження тарифів на вантажні перевезення, які призвели до падіння доходу держкомпанії на 7 млрд грн у порівнянні з 2019 роком. Загалом минулого року “Укрзалізниця” недоотримала 25 млрд грн від запланованого доходу. Скорочення доходів і як наслідок скорочення виплат спровокували соціальну напругу в трудовому колективі “Укрзалізниці”, чий стан сьогодні характеризують як переддефолтний.

Натомість таке рішення могло позитивно вплинути на доходи “Дженерал контейнер сервісес”, який займається вантажними перевезеннями на “УЗ” та його засновника “Рисоіл груп”, який зокрема від минулого літа користується херсонським портом за договором концесії.

Попри численні матеріали ЗМІ про ймовірний конфлікт інтересів у Езугбая, Національне агентство з протидії корупції проігнорувало необхідність його перевірки.

Що далі?

У січні в парламенті створена Тимчасова слідча комісія, яка має оцінити причини критичного стану “Укрзалізниці”. 18 березня на засіданні Комісії мав свідчити Володимир Жмак, але він послався на позитивний тест на COVID-19 і на засідання не з’явився. На наступне засідання ТСК народні депутати запросили правоохоронців, які мали слідкувати за дохідністю “Укрзалізниці” та боротьбою з корупцією. Тим часом журналісти вже мають свою версію, чому правоохоронці мовчали останні півроку, поки “Укрзалізниця” банкротувалася.

За їх даними, існувала схема і організована група людей, які намагалися “привласнити” найбільш прибутковий напрямок роботи української залізниці — вантажні перевезення. Саме Іраклі Езугбая і Володимир Жмак відповідали за виділення інфраструктури вантажного перевезення “Карго” зі структури “УЗ”. За інформацією ЗМІ, сприяли їм в цьому представники НАБУ: детектив Денис Гюльмагомедов та перший заступник директора Гізо Углава. Останні пов’язані між собою грантами фонду Джорджа Сороса, якого називають спонсором політичних рухів Михаїла Саакашвілі в Грузії. Тож і його зараховують в цю групу разом з Поліною Чиж, яка була помічницею Углави, а потім виявилася в “Укрзалізниці”. В жовтні Гюльмагомедов навіть підписав меморандум з “Укрзалізницею” про спільну боротьбу з корупцією та згодом в НАБУ заявили, що ніяких правових наслідків він не мав. Що також може пояснювати відсутність реакції НАБУ та озвучені у ЗМІ схеми Езугбая та Жмака.

Довідка

Іраклі Езугбая — за часів Президента Грузії Михаїла Саакашвілі керував залізничною дорогою. Подав у відставку у жовтні 2012 року. Звинувачений правоохоронними органами Грузії в розтраті коштів залізниці в особливо великому розмірі.

Володимир Жмак — колишній перший заступник Михаїла Саакашвілі в Одеській обласній державній адміністрації.

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