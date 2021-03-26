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В "Укрзализныце" подтвердили, что частная компания коммерческого директора Эзугбая была их контрагентом

В "Укрзализныце" подтвердили, что частная компания коммерческого директора Эзугбая была их контрагентом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. УНН получил копию ответа "Укрзализныци" на запрос народных депутатов относительно возможного конфликта интересов у Иракли Эзугбая, члена правления государственной компании, подавшего в отставку 11 марта.

В “Укрзализныце” подтверждают, что Эзугбая владел “Дженерал контейнер Сервисес” до назначения в госкомпанию, а незадолго до этого его компания стала контрагентом “Укрзализныци”.

"Установлено, что Эзугбая И. в течение августа 2020 года был одним из участников ООО "Дженерал Контейнер Сервисес“(33% уставного капитала), однако до начала трудовой деятельности в Обществе (“Укрзализныци” — ред.), а именно 27.08.2020 (за неделю до назначения в “УЗ” — ред.), отстранил свою долю в пользу другого физического лица. ООО “Дженерал Контейнер Сервисес” является контрагентом Общества по грузовым перевозкам с 04.06.2020, с момента заключения соответствующего договора “, - сообщили в “Укрзализныце” в ответ на запрос народных депутатов.

Добавим, что ответ датированный 13 марта — после отставки Иракли Эзугбая, но до увольнению председателя правления “УЗ” Владимира Жмака. Поэтому, в ответе отмечается, что “фактов принятия Эзугбая И. любых управленческих решений относительно отдельных субъектов хозяйствования или определенных групп компаний, в том числе ООО „Дженерал Контейнер Сервисес“ или „Рисоил групп“ не установлено”.

В контексте

Иракли Эзугбая, находясь в должности директора по коммерческой работе и логистики “Укрзализныци”, принял решение о занижении тарифов на грузовые перевозки, которые привели к падению дохода госкомпании на 7 млрд грн по сравнению с 2019 годом. Всего в прошлом году “Укрзализныця” недополучила 25 млрд грн от запланированного дохода. Сокращение доходов и как следствие сокращение выплат спровоцировали социальную напряженность в трудовом коллективе “Укрзализныци”, чье состояние сегодня характеризуют как преддефолтное.

Зато такое решение могло положительно повлиять на доходы “Дженерал контейнер Сервисес”, который занимается грузовыми перевозками на “УЗ” и его основателя “Рисоил групп”, который в частности от прошлым летом пользуется херсонским портом по договору концессии.

Несмотря на многочисленные материалы СМИ о возможном конфликте интересов в Эзугбая, Национальное агентство по противодействию коррупции проигнорировало необходимость его проверки.

Что дальше?

В январе в парламенте была создана Временная следственная комиссия, которая должна оценить причины критического состояния “Укрзализныци”. 18 марта на заседании Комиссии должен был свидетельствовать Владимир Жмак, но он сослался на положительный тест на COVID-19 и на заседание не явился. На следующее заседание ВСК народные депутаты пригласили правоохранителей, которые должны следить за доходностью “Укрзализныци” и борьбой с коррупцией. Между тем журналисты уже имеют свою версию, почему правоохранители молчали последние полгода, пока “Укрзализныця” банкротировала.

По их данным, существовала схема и организованная группа людей, которые пытались “присвоить” наиболее прибыльное направление работы украинской железной дороги — грузовые перевозки. Именно Иракли Эзугбая и Владимир Жмак отвечали за выделение инфраструктуры грузовой перевозки “Карго” из структуры “УЗ”. По информации СМИ, способствовали им в этом представители НАБУ: детектив Денис Гюльмагомедов и первый заместитель директора Гизо Углава. Последние связаны между собой грантами фонда Джорджа Сороса, которого называют спонсором политических движений Михаила Саакашвили в Грузии. Поэтому и его зачисляют в эту группу вместе с Полиной Чиж, которая была помощницей Углавы, а потом оказалась в “Укрзализныце”. В октябре Гюльмагомедов даже подписал меморандум с “Укрзализныцей” о совместной борьбе с коррупцией и впоследствии в НАБУ заявили, что никаких правовых последствий не имевший. Также может объяснять отсутствие реакции НАБУ и озвученные в СМИ схемы Эзугбая и Жмака.

Справка

Иракли Эзугбая — во времена президента Грузии Михаила Саакашвили руководил железной дорогой. Подал в отставку в октябре 2012 года. Обвиняемый правоохранительными органами Грузии в растрате средств железной дороги в особо крупном размере.

Владимир Жмак — бывший первый заместитель Михаила Саакашвили в Одесской областной государственной администрации.

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