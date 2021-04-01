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Наука вместо борьбы с коррупцией в "Укрзализныце": в НАБУ объяснили гранты Сороса детективу Гюльмагомедову

Наука вместо борьбы с коррупцией в "Укрзализныце": в НАБУ объяснили гранты Сороса детективу Гюльмагомедову

Киев  •  УНН

 • 28512 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Национальном антикоррупционном бюро сообщили УНН, что гранты бизнесмена Джорджа Сороса детектив Денис Гюльмагомедов получает за научно-исследовательскую работу.

Цитата:

"Информируем, что в 2019-2020 годах детектив Национального бюро, который указывается в обращении, получал доход от Международного фонда "Возрождение" (основатель Джордж Сорос - ред) согласно заключенным гражданско-правовым договорам - за участие в научно-исследовательской работе в области уголовной юстиции", - отметили в НАБУ.

Детали

Речь идет о 111 тысячах гривен. В то же время в бюро не уточнили, когда именно Гюльмагомедов занимается научно-исследовательской работой по заказу Сороса: в оплачиваемое украинцами рабочее время или в свободное от работы время.

Гюльмагомедов декларирует, что получил за год более 1,2 млн грн зарплаты от НАБУ по борьбе с коррупцией. В октябре прошлого года он подписал меморандум с руководством "Укрзализныци" о совместной антикоррупционной деятельности. Однако с тех пор никаких схем в "Укрзализныце" Гюльмагомедов не проявил, в отличие от журналистов, которые акцентировали на занижении тарифов на грузовые перевозки и проведении тендеров на грузовые полувагоны под одного игрока.

Пассивность НАБУ некоторые расследователи объясняют конфликтом интересов детектива Гюльмагомедова, поскольку мероприятия фонда Сороса он посещал вместе с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой, которого связывают с Михеилом Саакашвили, который в свою очередь был бывшим руководителем Владимира Жмака (уволенный 15 марта глава правления "Укрзализныци" , бывший заместитель Саакашвили в Одесской ОГА) и Иракли Эзугбая (уволенній 11 марта член правления "Укрзализныци", бывший руководитель железной дороги Грузии времен Президента Саакашвили).

Что было раньше

Ущерб "Укрзализныци" в 2020 году на грузовых перевозках достиг более 7 млрд грн, при том что объем их даже увеличился. В обращении народных депутатов указывалось, что Иракли Эзугбая мог принимать решения о занижении тарифов в пользу своей частной компании "Дженерал контейнер Сервисес" (Рисоил), которая незадолго до его назначения в "Укрзализныцю" стала ее контрагентом.

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