В НАБУ сообщили, что их детектив предоставлял услуги фонду Сороса в нерабочее время

Цитата

"Детектив НАБУ получал доход от Международного фонда "Відродження" согласно заключенным гражданско-правовым договорам за участие исключительно во внерабочее время в научно-исследовательской работе", - сообщили в НАБУ.

Также в бюро прокомментировали как Денис Гюльмагомедов в рабочий день, 24 сентября прошлого года оказался на мероприятии фонда "Відродження" вместо выполнения прямых обязанностей.

"По поручению руководства Национального бюро упомянутый в Вашем обращении детектив Национального бюро (Денис Гюльмагомедов - ред) 24.09.2020 принял участие в мероприятии "JustConfUkraine 2020". Это событие в том числе участие в нем указанного детектива, 25.09.2020 освещено на официальном веб-сайте Национального бюро", - рассказали в НАБУ.

Детали

В освещенной на сайте НАБУ новости указано, что на мероприятии первый заместитель директора бюро Гизо Углава и упомянутый детектив Гюльмагомедов. Вместе они "делились современными решениями в сфере уголовной юстиции, которые позволяют повысить эффективность досудебного расследования и защитить права человека".

"Одним из таких решений призваны стать Стандарты досудебного расследования - общие правила игры для следователей, прокуроров и судей. Национальное бюро готово внедрять стандарты в своей деятельности, ведь они повысят качество расследований, защитят доказательства от потери, а детективов от ошибок. Об этом заявил руководитель отдела детективов НАБУ Денис Гюльмагомедов, который представил Стандарты на конференции", - сообщило НАБУ 25 сентября после мероприятия.

Речь о приложение "Стандарты", которое, по словам Гюльмагомедова, "консолидирует идеи различных участников процесса о том, каким он должен быть и какова его истинная цель, ведь уголовный процесс призван служить не сторонам защиты и обвинению, а интересам общества".

Авторские права приложения принадлежат "Украинскому фонду правовой помощи", спонсором которого также выступает фонд "Відродження" Сороса. В отзывах к приложению только один комментарий и тот отрицательный.

"Пустая трата времени. Написано все в очень общем. Неправильно высказано много фактов, никакой конкретики. Фактически переписано мнение других авторов. Из практических ситуаций ничего не освещено. Перечитав всю информацию в приложении, понял, что это в пустую потраченное время. К реалиям далеко. Не в обиду автору, но информации, которую могут использовать работники в книге буквально 5-10%", - говорится в отзыве.

Дополнение

Детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов второй год подряд декларирует заработок от предоставленных услуг фонда "Відродження" Джорджа Сороса.

Но пока он занимался "научно-исследовательской работой" по заказу Сороса, вверена ему "Укрзализныця" показала убытки по результатам 2020 года на 12 млрд грн, 8 млрд грн из которых на грузовых перевозках, в частности из-за решения коммерческого директора "Укрзализныци" Иракли Эзугбая (бывшего руководителя железной дороги Грузии) снизить тарифы на грузовые перевозки. Ранее Гюльмагомедов активно следил за стоимостью грузовых перевозок "Укрзализныци", пока управлять компанией не стали Владимир Жмак и Иракли Эзугбая - бывшие подчиненные Михеила Саакашвили, который связан с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой. Подробно о "меморандуме прикрытия" здесь.

Бездействие НАБУ и САП изучает теперь парламентская Временная следственная комиссия. В то же время Антикоррупционный Комитет ВР ожидает от НАБУ правовых заключений относительно убытков "Укрзализныци".