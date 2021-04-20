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После обвинений в "мошенничестве" Саакашвили собрался в Грузию

После обвинений в "мошенничестве" Саакашвили собрался в Грузию

Киев  •  УНН

 • 18250 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили анонсировал свою поездку в Грузию. Об этом он заявил на своей странице в FB, передает УНН.

Цитата:

"Обязательно приеду в Грузию к осеннему референдуму. Это мое обещание, которое я сейчас даю грузинскому народу. Хочу, чтобы наши сторонники подготовились к этому, потому что рискую, но я иду к победе вместе с вами - начинаем готовиться", - заявил Саакашвили.

Дополнение

На днях министр финансов Украины Сергей Марченко назвал "реформатора" Михеила Саакашвили "шулером с большой дороги", "подлецом и негодяем".

"Шулер с большой дороги, это приезжий Гастрабайтер. Он приехал, что-то попытался сделать, какие-то идеи, которые не зашли и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я не буду это терпеть. Поэтому я говорю, что условный товарищ С, покажи, что ты можешь, ты в Украине уже показывал в губернаторстве и сейчас ты просто пытаешься раздувать мыльный пузырь. Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому что почему-то считается, что тебя должны носить на руках. Вот я его хочу спросить через вас, кто он такой и что он сделал для Украины, что он позволяет себе меня, как министра финансов в чем-то обвинять?", - добавил министр в интервью "ЛБ".

По теме

Перепалку Саакашвили и Марченко прокомментировали народные депутаты, отметив среди прочего неэффективность бывшего президента Грузии в качестве реформатора в Украине.

Дополнительно

Грузия давно хочет экстрадировать Саакашвили и привлечь к ответственности за инкриминируемые преступления, но в свое время этому помешал Петр Порошенко, выдав Саакашвили украинское гражданство. После он отменил ему гражданство, но Владимир Зеленский по просьбе Давида Арахамия - восстановил.

Между тем во фракции "Слуга народа" заявили, что Саакашвили в Украине работает против интересов страны и лоббирует частные проекты.

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